41 yıllık dev marka devrediliyor

Temelleri 1979 yılında atılan Aras Kargo'nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post'a geçiyor.

17.06.2020 13:39:000
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41 yıllık dev marka devrediliyor

Aras Kargo`nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post`a geçiyor. 14 bine yakın çalışanı bulunan Aras Kargo`nun 900`e yakın da şubesi var. Gerekli kurumların izninin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) %25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını %80'e yükselteceğini açıkladı.

Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.

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