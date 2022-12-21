45 milyar dolarlık global batarya pazarına yeni yerli oyuncu

Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve mühendislik şirketlerinden YEO Teknoloji, enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek üzere Reap Battery şirketini kurdu. İstanbul Tuzla’da yılda 5 GWh’lık enerji depolama sistemi üretecek tesisle birlikte Reap Battery, yenilikçi teknolojilerin enerji sektöründe yaygınlaşmasında öncü olacak…

Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve mühendislik şirketlerinden YEO Teknoloji, enerji depolama çözümleri alanında %100 iştiraki olarak Reap Battery ile büyümeyi hedefliyor. İstanbul Tuzla’da yılda 5 GWh’lık enerji depolama sistemi üretecek tesisle birlikte Reap Battery, Türkiye’yi enerji teknolojileri alanında üst lige taşıyacak.

YEO Teknoloji’nin enerji depolama sistemlerine yönelik hedefleri ve Reap Battery’nin yatırım planları, YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız ve Reap Battery CEO’su Alper Baykut’un katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı.

YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, temiz ve dijital enerji dönüşümünü desteklemek ve Net Sıfır İklim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’de temiz enerjiye yönelik projelere öncülük ettiklerini belirten Yıldız, “YEO’nun 3 kıtada 30’un üzerinde ülkedeki enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı tecrübesini batarya teknolojisinde de kullanacağız. Reap Battery, gelişmiş enerji depolama çözümleri ile elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel, ticari tesisler ve hanelerin enerji dönüşümünü garanti altına alacak” dedi.

Üretim 2023’te başlıyor

Toplantıda konuşan Reap Battery CEO’su Alper Baykut ise dünyada enerjinin depolanması ile ilgili talebin her geçen gün arttığını belirterek şöyle konuştu:

“2020 yılı sonunda 10GWh’e ulaşan enerji depolama sistemlerinin dünyadaki kurulu kapasitesinin 2030’da 194GWh’ye çıkması bekleniyor. Her yıl %35 oranında büyümesi beklenen enerji depolama sistemi pazar büyüklüğünün 2030 yılında yaklaşık 45 milyar dolara çıkması bekleniyor. YEO olarak Reap Battery markasıyla ve üretim tesisiyle bu alandan pay almayı hedefliyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında Reap Battery olarak ilk ürünlerin üretilmesi ve sertifikasyon süreçlerinin başlatılmasını planlıyoruz.”

3 yıl içinde yıllık 5GWh üretim kapasitesine ulaşılacak

İstanbul, Tuzla’da inşa edilecek üretim üssünde, 2023 yılının sonunda ilk ürünlerin üretimine başlanması hedefleniyor. Aşamalı olarak 3 yıl içinde yıllık 5GWh enerji depolama sistemi üretim kapasitesine ulaşılacak. 2026 yılında enerji depolama sistemlerinde (ESS) kullanılması en uygun hücre tipine yönelik 5-10GWh kapasiteli pil hücresi üretimi tesisi de planlanıyor. Yatırımın son aşaması olarak 2028 yılında lityum yeniden kullanım ve geri dönüşüm tesisinin devreye alınması hedefleniyor.

Dev bataryalar nerede kullanılıyor?

Modüler enerji depolama sistemleri elektrik şebekesinde frekansın düzenlenmesi, yükün dengelenmesi veya kaydırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye bağlantısının kolaylaştırılması, yedek enerji kapasitesi tutulması ve enerji ticareti yapmak için kullanılıyor.

Özellikle yenilenebilir enerji santralleri, elektrik iletim ve dağıtım şirketleri, fabrikalar, telekom operatörleri ve veri merkezleri tarafından da yoğun şekilde tercih ediliyor.

Elektrikli araç istasyonları için de kullanılacak

YEO Ar-Ge Merkezi’nde üzerinde çalışılan enerji depolamalı şarj istasyonları konusunun elektrikli araçların kullanımının artmasıyla pazarda yer bulması bekleniyor. YEO, mobil şarj istasyonlarının ihtiyaç duyacağı enerji depolama sistemlerine uygun ürün geliştirme çalışmalarını da başlattı.

Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı ticarethane ve konutlarda da hızla yaygınlaşacak. Yenilenebilir enerjinin depolanması ve aboneler arası enerji ticaretinde kullanılırken bu sistemler şebeke ölçeğindeki enerji depolama sistemlerinden çok daha küçük ve akıllı olacak.

Reap Battery, enerji depolama sistemlerinde araştırma ve geliştirme, tasarım ve mühendislik, tedarik ve üretim, işletme ve bakım hizmetlerini tek noktadan sağlayacak. Gelişmiş elektronik ve mekanik tasarım teknikleri, tecrübeli batarya tasarım ekibi ile güvenilir enerji depolama sistemlerini müşteri ihtiyaca yönelik sunacak.

Avrupa ve Ortadoğu’ya açılacak

YEO Teknoloji, Reap Battery’nin çözümlerini 18 yıldan uzun uygulama tecrübesiyle yurtdışına da taşımayı hedefliyor. Enerji depolama çözümleri Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’ya da ulaştırılacak. 3 kıtada 30’un üzerinde ülkede gerçekleştirdiği 225’ten fazla projeyle dünyanın her noktasına enerji ve endüstriyel çözümler ulaştıran YEO, enerji depolama sistemlerinde de global bir marka olacak.