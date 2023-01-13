458 bin 615 sözleşmeli çalışan, kadroya geçecek: Yasa Meclis'e sunuldu...

28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanlar kadroya alınacak. Buna göre, toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

13.01.2023 13:09:030
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458 bin 615 sözleşmeli çalışan, kadroya geçecek: Yasa Meclis'e sunuldu...

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Buna göre, 28 Kasım 2022 öncesi işe başlayanlar kadroya geçecek.

Elitaş 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu. Buna göre, toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

Elitaş, ''Sanatçılarda farklı bir düzenleme vardı, Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' dedi.

TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş, ''Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek'' diye konuştu.

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