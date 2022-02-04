5 büyük sektörden 20,8 milyar dolar ihracat

Hırdavat sektörünün çatı kuruluşu Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), sektör paydaşları ile buluşmaya devam ediyor. 1 yılı aşkın süredir Türkiye'nin önde gelen ihracatçı alt sektör temsilcileri ile 'Dernekler Buluşmaları' düzenleyen HISİAD, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), İstanbul Dökümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (İSDÖK), Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB), Silivri Sanayi ve İş Adamları Derneği (SİAD) ve Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) ile bir araya geldi. 20,8 milyar dolarlık ihracata sahip 5 büyük sektör de yeni dönemde STK’larda temsiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

"TAMAMLAYICI SEKTÖRLERE KOMİTELER KURULACAK"

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Bizler yeni dönemde ihracatımızın gizli güçleri tamamlayıcı sektörlerimiz olan kalıp, mobilya aksesuarları, döküm gibi birçok sektörümüze komiteler oluşturacağız. Katma değerli ihracatımızı daha da artırmak adına dünyadaki fırsatları iyi analiz edeceğiz ve kurulan bu komiteler sayesinde daha fazla ihracat gerçekleştireceğiz. Ayrıca sektörlerimizin temsiliyetini artıracak bu komiteler sektörler arası birlikteliği de olumlu anlamda etkileyecek. Bu sektörler geçtiğimiz dönemlerde STK’larda temsil edilemedi. Yeni dönemde bu sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Hırdavat sektörü olarak 2021 yılını 10 milyar dolar ihracat ile kapattık. Şu anda 10,6 milyar dolar ihracatımız var.” dedi.

DÜNYADAN TALEPLER TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

Etkinlikte konuşan MAKSDER Başkanı Tekin Çınar, “Sektör olarak yönümüz tamamen ihracat. İç piyasayı inkar etmeden Türkiye ekonomisinin iyiye gitmesi konusunda inanan mensuplarız. Mobilya aksesuarları olmadan mobilyanın ayağa kalkması mümkün değil. Sunta ve mdfler tek başına bir şey ifade etmiyor. Mutlaka ray, menteşe gibi şeylere ihtiyaç var. Bu nedenle sektörümüz çok önemli. MAKSDER’in 72 üyesi var. Yaklaşık 800 ile 1 milyar Euro arasında ihracat yapıyoruz. Özellikle dünyadaki taleplerin birçoğu ülkemize yöneliyor. Çok özverili çalışıyoruz. Sesimizi daha iyi yansıtmayı hedefliyoruz.” dedi.

UKUB Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin ise, “Kalıpçılık sektörünün 27 yıldır içinde olmama rağmen kavram karışması yaşanan bir sektör. Endüstriyel olarak seri üretilen tüm ürünlere üretim yapan bir sektörüz. Dünyada 151 milyar dolarlık bir ciroya sahip. Bunun içine plastik, sac, döküm de dahil. Ülkemizde ise 2,5 milyar dolarlık bir cirodan söz edebiliriz. 45 ila 50 bin arasında bir istihdamı yönetiyoruz. Kalıpçılık normal şartlarda bacasız bir sektör. Katma değeri yüksek. Ülkemizde katma değer ortalaması kilo başına 1, 1,5 dolar iken kalıpçılıkta bu ortalama 25 ila 100 dolar arasında. 340 milyon dolarlık bir ihracattan söz edebiliriz. Bu dönem çok şanslı bir dönem. Özellikle Bakanlık nezdinde bakan ve bakan yardımcılarımız sektörün içinden gelen iş insanları ve bizi çok yakından tanıyor. Bu sene yapılan hamlelerde kalıpçılık desteklenmesi gereken sektörlere dahil oldu. Özel teşviklerle sektöre yönelim yaşandı.” dedi.

İSDÖK Başkanı Aziz İyiokur da, “Dökümcülük sektörü üretimde temel bir sektördür. Ancak döküm sektörleri gerçekten kendini ifade etmekte zorluk yaşıyor. Sektörümüz çevre temizliğine karşı aşırı duyarlı. Çöpe atılan malzemelerden her ay ekonomiye çok ciddi katkılar sağlıyoruz.” dedi.

PENCERE SEKTÖRÜNDE DÜNYADA ÜÇÜNCÜYÜZ

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren PÜKAB Yönetim Kurulu Üyesi İlker Teoman, “Pencereyi imal eden mahalle arasındaki sanayi sitelerindeki pencere atölyelerini temsil ediyoruz. Takribi 3 milyon kişiyi istihdam eden bir sektör. Türkiye için çok önemli bir sektör. Pencerede Almanya ve Çin’in ardından dünyanın 3. büyük pencere üreticisi ülkeyiz. Avrupa’dan Afrika’ya büyük ihracatlar yapan bir sektörüz. Ancak bir türlü bir kalıbın içine sokulamayan, mikro ve orta ölçekli işletmelerle oluşan bir sektör olduğu için verilerine, istatistiklerine ulaşılamayan bir sektörüz. Hiçbir kurumda verilerimize ulaşamıyoruz. Bir diğer taraftan 700 milyon dolarlık pencere ihracatımız profille birlikte 1 milyar doları aşıyor. Türkiye’de olmayan yüzde yüz dışarı bağımlı bir şekilde üretilen bitmiş ürünlerden katma değer alarak kazanıyoruz ulaşamıyoruz.” dedi.

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ise şunları söyledi; “Paylaşımcı anlayışı desteklememiz gerekiyor. Bizim derneklerimizin en önemli düşüncelerinden bir tanesi paylaşımcı olmak. Alttan gelen STK’ların besleyeceği bilgileri yukarı aktarmak. Bu toplantının da bu nedenle önemli olduğunu düşünüyorum. Silivri’de 560’a yakın sanayi kuruluşu ile çalışıyoruz. İSO 500 içerisinden de üyelerimiz var. Üyelerimizin toplam ihracatı 3 milyar 350 milyon dolar gibi önemli bir rakamda. Bunun için bölgemizle de gurur duyuyoruz. 2021 yılında pandemi ile alakalı olarak üyelerimize destek olduk. Bu sürecin de sonlarına geldiğimizi düşünüyoruz ancak mücadele bitmiyor.”