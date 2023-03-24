53 kategoride pazar liderleri

Türkiye’de uzun yıllardır sektörünün açık ara lideri olan markalar var. Capital Dergisi yaptığı araştırma ile 53 kategoride pazar lideri olan şirketleri belirledi.

2020 yılında pazar paylarında büyük değişim yaşandı. Özellikle hijyen, temizlik ürünleri, teknoloji ve gıdada dönemi iyi ve isabetli okuyan şirketlerin pazar payındaki artış dikkat çekti.

Capital Şubat 2023 sayısından

Bu yeni dalgayla “Sıralamalar değişir, taşlar yerinden oynar mı” diye bakılırken sular durulmuş görünüyor. Pek çok sektör lideri yeni döneme değişen tüketici davranışlarını ve pazarı iyi okuyarak girdiğini kanıtladı. Pazar paylarında son 5 yılda büyük bir erime yaşamamış olmaları da bunun kanıtı.

Türkiye’de uzun yıllardır sektörünün açık ara lideri olan markalar var. Bunların çoğu rakiplerinin yakalayamayacağı bir paya sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Yıllardır yerini koruyan şirketlerin sırrıysa; değişen tüketici davranışlarını iyi ölçerek, enflasyonist ortam deneyimlerini bu döneme yansıtarak, rakiplerini iyi tartıp doğru hamleler yaparak pazar paylarını korumak.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMI VE 53 PAZAR LİDERİ ŞİRKET LİSTESİ BURADA