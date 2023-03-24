53 kategoride pazar liderleri

Türkiye’de uzun yıllardır sektörünün açık ara lideri olan markalar var. Capital Dergisi yaptığı araştırma ile 53 kategoride pazar lideri olan şirketleri belirledi.

24.03.2023 16:37:220
Paylaş Tweet Paylaş
53 kategoride pazar liderleri

2020 yılında pazar paylarında büyük değişim yaşandı. Özellikle hijyen, temizlik ürünleri, teknoloji ve gıdada dönemi iyi ve isabetli okuyan şirketlerin pazar payındaki artış dikkat çekti.

Capital Şubat 2023 sayısından

Bu yeni dalgayla “Sıralamalar değişir, taşlar yerinden oynar mı” diye bakılırken sular durulmuş görünüyor. Pek çok sektör lideri yeni döneme değişen tüketici davranışlarını ve pazarı iyi okuyarak girdiğini kanıtladı. Pazar paylarında son 5 yılda büyük bir erime yaşamamış olmaları da bunun kanıtı.

Türkiye’de uzun yıllardır sektörünün açık ara lideri olan markalar var. Bunların çoğu rakiplerinin yakalayamayacağı bir paya sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Yıllardır yerini koruyan şirketlerin sırrıysa; değişen tüketici davranışlarını iyi ölçerek, enflasyonist ortam deneyimlerini bu döneme yansıtarak, rakiplerini iyi tartıp doğru hamleler yaparak pazar paylarını korumak. 

* ARAŞTIRMANIN TAMAMI VE 53 PAZAR LİDERİ ŞİRKET LİSTESİ BURADA

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Eve girme yarışı

Eve girme yarışı

Yurt dışı fırsatları takip ediyoruz

Yurt dışı fırsatları takip ediyoruz

Yerini koruma taktikleri

Yerini koruma taktikleri

Yeni CEO'nun katlama planı

Yeni CEO'nun katlama planı

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

Mevcudu koruyacağız

Mevcudu koruyacağız

Yorum Yaz