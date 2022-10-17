5G’li hayat nasıl olacak? 5 başlıkta 5G'nin üstün yetenekleri

Yaratıcı, ezber bozan ve renkli bir yönetici olan Yiğit Kulabaş, Capital Eylül 2022 sayısında yer alan makalesinde, 5G’li hayat nasıl olacak sorusuna cevap verdi.

Aynı zamanda önemli bir konferans konuşmacısı da olan Yiğit Kulabaş, profesyonel iş hayatının büyük çoğunluğunu Oracle, Microsoft ve Ericsson gibi uluslararası şirketlerde geçirmiş bir isim. Yiğit Kulabaş, dünyanın pek çok yerinde başlayan 5G’li hayat için şunları söyledi:

‘Özellikle büyük metropollerde hummalı bir dönüşüm yaşanıyor. İletişim altyapısı baştan sona yenileniyor. 5G dünyayı yeniden şekillendirebilecek devrimsel özelliklere sahip. 5G’nin üstün yeteneklerini 5 başlık altında özetlersek, şunları söyleyebiliriz:

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