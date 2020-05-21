6 havayolu devinin notunu kırdı, THY'nin notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, THY'nin kredi notunu teyit ederken 6 Avrupalı hava yolu şirketinin notlarını düşürdüğünü açıkladı.

21.05.2020 11:53:000
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6 havayolu devinin notunu kırdı, THY'nin notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk Hava Yolları'nın kredi notunu teyit etti, 6 Avrupalı hava yolu şirketinin notlarını ise düşürdü.

IAG ve British Airways'in kredi notlarını iki kademe indiren S&P Global, görünümlerini de 'negatif' olarak belirledi.

S&P, Air Baltic, Lufthansa, easyJet ve TAP Air Portugal'ın kredi notlarını bir kademe düşürürken, Ryanair ve SAS'ın kredi notlarını negatif izlemede tutmaya devam etti.

THY'nin uzun vadeli kredi notunu 'B' olarak teyit eden S&P, görünümünü 'negatif' olarak belirledi. S&P ayrıca THY'nin 2015-1 tahvillerinin görünümünü de BB'den BB-'ye çekti.



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