6 termik santral mühürlendi

1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle bazı termik santraller mühürlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bugün itibarıyla bacalarına filtre takılmaması nedeniyle 1’i kısmen 5’i tamamen 6 termik santralin kapatıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 ocak 2020’ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı.

KURUM: 6 TESİS MÜHÜRLENDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tesislerin bir kısmının çevre yatırımlarını tamamlamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır."