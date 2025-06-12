600 bin çalışan bekliyordu: İlk zam teklifi yarın belli olacak

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS, ilk zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak.

12.06.2025 12:08:020
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600 bin çalışan bekliyordu: İlk zam teklifi yarın belli olacak

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu bugün topladıklarını, toplantı devam ederken TÜHİS'in yarın saat 14.00'te ilk teklifini sunacağı bilgisini aldıklarını belirten Ağar, şunları söyledi:

"Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır. Yarın teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız."

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