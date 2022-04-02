600 milyon dolarlık yatından sonra sırada 2 helikopteri olabilir

Rus oligarklara yönelik yaptırımlar sürüyor. Daha önce Almanya tarafından 600 milyon dolarlık süper yatına el konulan Alisher Usmanov’a ait iki helikopterin sahipliğinin dondurulduğu belirtiliyor.

2.04.2022 10:43:000
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600 milyon dolarlık yatından sonra sırada 2 helikopteri olabilir

İngiltere, ABD, İsviçre ve Avrupa Birliği tarafından yaptırıma uğrayan Rus oligark Alisher Usmanov’a bir kötü haber de Fransa’dan geldi. 

Forbes’ın haberine göre, Fransız yetkililer geçen hafta Usmanov ile bağlantılı iki helikopterin sahipliğini dondurdu. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı iki halikopterle ilgili gelişmeyi doğruladı. Helikopterlerden biri Airbus EC-17, diğeri ise bir Eurocopter EC-155.

Usmanov’un sözcüsü ise helikopterlerin kendisine ait olmadığını söyledi ve “İki helikopter de dahil olmak üzere mülkün çoğu, geri alınamaz tröstlere devredildi. Bay Usmanov bunların sahibi değil. Mülkiyeti aile tröstlerine taşıma süreci yıllar önce başladı ve yaptırımlardan kaçmakla ya da serveti saklamakla hiçbir ilgisi yoktu” dedi.

Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre 19.6 milyar dolar değerinde serveti bulunan Usmanov’un el konulan varlıkları arasında ABD Hazinesi’nin 600 milyon ila 735 milyon dolar arasında bir değere sahip olabileceğini söylediği bir süper yat olan Dilbar da bulunuyor.

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