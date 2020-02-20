90 bin ihracatçıya bir tık'la destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçıların hayatını kolaylaştırmak için 2020 yılına yeni uygulamalarla başladı. TİM’in 2020 yılındaki yenilikleri niteliğinde olan Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği adına ihracatın vazgeçilmezliğinin tescil edildiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız vermiş durumdayız" dedi. 2020 yılına da yeni rekorlarla başladıklarını vurgulayan Gülle, 2020 yılı ihracat hedefimiz olan 190 milyar doları yakalamak adına ihracatçımıza 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere imza atıyoruz” diye konuştu.

"Yeni nesil ticari diplomasi odaklandığımız bir başlık olacak”

İhracat 2020 Raporu’nu açıklayan Gülle şöyle konuştu: “Raporda öncelikle Türkiye ve Dünya Ekonomisini, küresel ticareti, ihracatımızın 2019 performansını ve 2020 yılında beklentileri, ekonomideki fırsatları ve riskleri analiz ettik. 2020 yılında özellikle odaklandığımız önemli başlıklardan birisi de Yeni Nesil Ticari Diplomasi faaliyetleri olacak. Bu bağlamda bu yıl yeni nesil ticaret heyetleri, e-ihracat, dijital platformlar ve Türkiye lojistik merkezleri gibi yeni nesil ticaret diplomasisinin sacayaklarına odaklandık. Raporumuzda, özel bir başlık olarak, geçen yılki RCA analizimiz gibi 2030 yılına doğru küresel trendleri ve gerek ticari gerekse ekonomik göstergelerin geleceğini mercek altına aldık. 2030’da dünyanın en fazla ithalat yapacak ülkelerini, bu ülkelerde hangi ürün ve sektörlerin daha fazla küresel ticarete konu olacağını detaylarıyla paylaştık. Mevcut ihracat performansımızın artırılması noktasında ihracatçılarımıza hem Türkiye’nin rekabet ettiği belli başlı ülkelerin hem de hedef pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizlerini yaptık."

“2020 ajandamızı ‘5G’ vizyonumuz ekseninde şekillendirdik”

Raporda analizler ve öngörülerin yanı sıra, TİM’in 2019 yılı faaliyetlerini ve 2020 yılı ajandasını da ekonomi çevrelerinin ilgilerine sunduklarını söyleyen Gülle, “2020 yılı ajandamızı Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı ve Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemini ifade eden, 5G vizyonumuz ekseninde şekillendirdik” ifadesini kullandı. Bu yıl da, Türkiye İnovasyon Haftası,Türkiye Tasarım Haftası gibi ulusal çapta yankı uyandıran etkinliklere devam edeceklerini ve uluslararası etkinlikleri de yeniden yapılandıracakları bir yıla girdiklerini dile getirdi.

Fuar desteklerine de üyelik sorgulamaya da tek tuşla ulaşılıyor

Dijitalleşmenin artık çağın bir gerçeği olduğuna ve dijital ortamda ticaret yapıldığına dikkat çeken Gülle, TİM’in bünyesinde kurulan Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçıların yanında olmak adına projeler geliştirdiğini belirtti. Gülle, şöyle devam etti: “Bu kapsamda öncelikle TİM web sitemizi yeniden tasarlayarak ve kolay kullanım özellikleri kazandırarak web sitemiz üzerinden ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapabilir hale getirdik." Bunun yanı sıra ihracatçılar gümrük işlemlerinde kullandıkları en önemli belgelerinden “Üyelik Sorgulama ve Doğrulama Belgesi”ni artık web sitesi veya e-devlet üzerinden oluşturup saniyeler içinde alabilecek. Artık, yeşil pasaport hizmeti hakkında sorgulama yapmak isteyen firmalar hem TİM web sitesi, hem de mobil uygulamasında bulunan yeşil pasaport sorgulama testine katılarak yeşil pasaport haklarına ve yeşil pasaport almak için gereken belgelere ilişkin bilgilere de çok kısa sürede ulaşabilecek.

TİM Mobil Uygulaması bir dokunuşla dünyaya ulaştırıyor

Bir diğer dijital proje olan TİM mobil uygulamasıyla ihracatçılar, küresel pazarlara yönelik tüm ihracat ve piyasa verilerini, TİM’in hazırladığı yeni nesil hedef pazar analiz raporlarını, ülke bilgi notlarını ve diğer bilgilendirici yayınları görüntüleyebilecek. İhracatçılar ayrıca TİM’in Türk Standartlar Enstitüsü ile birlikte çalıştığı dijital platform üzerinden dünyanın hangi noktasına ürün sağlayacaklar ise bunun için gerekli olan tüm standartlara ve belgelere ulaşabilecek. Hem mobil uygulama hem de web sitesi için geliştirilen İhracat Radarı uygulaması ile ise ihracatçılar ürünleri hakkında detaylı analiz, veri ve grafiğe erişebilecek. İhracatçılar AloTİM uygulaması ile de soru ve sorunlarına 7/24 cevap bulabilecek.

İhracatçıların sürdürülebilirlik uyumu sağlanacak

Gerek gelecek nesiller, gerekse Türkiye’nin dünyanın geleceğindeki konumu açısından sürdürülebilir ihracata ayrı ve özel önem veren TİM bu kapsamda, Türk ihraç ürünleri için Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemine ilişkin kapsamlı teknik rapor çalışmasını da tamamladı. TİM Sürdürülebilirlik Raporu’nda sürdürülebilir ihracat, yeşil ekonomi, temiz üretim teknolojileri, finansal sistem özelinde sürdürülebilirlik gibi konularda ihracatçılara yol gösteriliyor. İhracatçıların hem maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlamaları, ihracatın katma değerinin artırılması hem de yeşil bir geleceği önceleyen bir imalat entegrasyonuna ulaşılması hedefleniyor.