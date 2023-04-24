90 yıllık THY, 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), kuruluşundan bu yana misafir ettiği 1 milyarıncı yolcu olan Mustafa Balcı'yı Adıyaman'a taşırken, kendisine 1 milyon mil hediye etti.

24.04.2023 15:08:190
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90 yıllık THY, 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı

THY'nin 1 milyarıncı yolcusu için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen programda, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ailesi ile Adıyaman'a gitmek için havalimanına gelen Mustafa Balcı'ya, hediye 1 milyon mil yüklenen çeki verdi.

Şirket olarak hedeflerinin 2 milyar yolcu olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Bolat ise "1933'te kurulan THY, bugün 1 milyarıncı yolcusunu taşıdı. 1 milyarıncı yolcumuzu taşıdığımız için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. 90 yılda 1 milyar yolcuya ulaşan markamız, 8 yıl sonra 2031'de ise 2 milyarıncı yolcuya ulaşmayı hedefliyor. Bizlere bu sevinci yaşatan tüm yolcularımıza ve bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Balcı, THY'nin 1 milyarıncı yolcusu olmanın ve özel bir hediyeyle ödüllendirilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu deneyimi yaşamak benim için unutulmaz bir anı olacak" dedi. Programın ardından Mustafa Balcı ve ailesinin bindiği THY uçağı Adıyaman'a hareket etti.

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