Aralıkta 5 milyar dolar cari açık bekleniyor

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2022'de 5 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

9.02.2023 16:05:380
Paylaş Tweet Paylaş
Aralıkta 5 milyar dolar cari açık bekleniyor

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Şubat Pazartesi günü açıklanacak Aralık 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının aralıkta 5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 3 milyar 200 milyon dolar ile 6 milyar 500 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2022'de toplam 46 milyar 650 milyon dolara ulaşmasını, 2023 yılında ise 37 milyar dolara gerilemesini bekliyor.

Cari işlemler hesabı, Kasım 2022'de 3 milyar 666 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık da 44 milyar 988 milyon dolar olmuştu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Şubat başlıkları

Capital 2023 Ocak başlıkları

Capital 2023 Ocak başlıkları

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Yorum Yaz