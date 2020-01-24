AB başkanları da Brexit için imzaları attı

İngiltere Parlamentosu’nun ve Kraliçe 2. Elizabeth’in ardından Avrupa Birliği yönetimi de Brexit Anlaşması’nı imzaladı.

İngiltere Parlamentosu’nun ve Kraliçe 2. Elizabeth’in ardından Avrupa Birliği yönetimi de Brexit Anlaşması’nı imzaladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere’nin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin yasayı onayladı.

Onay haberini Twitter hesabından duyuran Von Der Leyen “Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasını içeren anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu’nda onaya sunulması için gereken imzaları attık” dedi.

Von Der Leyen ve Michel’in imzasının ardından, Brexit anlaşması 29 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu gündemine gelecek. Perşembe günü anlaşmayı görüşen AP Anayasa Komisyonu, 3’e karşı 23 oyla, Genel Kurul’a anlaşmayı onaylaması görüşünü iletti.



