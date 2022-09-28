AB: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının soruşturulması gerektiğini belirtti

28.09.2022 00:10:000
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AB: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek

Von der Leyen, Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntıları sonrasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmesi hakkında sosyal medyadan bilgi veren von der Leyen, boru hatlarına yönelik sabotaj eylemini değerlendirdiklerini aktardı.

Von der Leyen, "Şimdi olayların soruşturulması, açıklığa kavuşturulması ve nedeninin ortaya çıkarılması azami önem arz ediyor. Aktif Avrupa enerji altyapısını bozmaya yönelik kasıtlı herhangi bir eylem kabul edilemez ve mümkün olan en kuvvetli karşılığa sebep olacaktır." ifadesini kullandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, deniz altından geçen boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını söylemişti. Frederiksen, Danimarka'ya yönelik herhangi bir askeri tehdit bulunmadığını ifade etmişti.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen de gaz sızıntılarının kaza nedeniyle olmadığını, patlamalar sonucu meydana geldiğini dile getirmişti.

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