AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

24.02.2022 10:49:000
Paylaş Tweet Paylaş
AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu.

Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, yaptırımların içeriğini belirliyor ve yaptırım paketini hazırlıyor.

AB Liderler Zirvesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hazırladıkları yaptırım paketini, liderlere sunacağı bildirilmişti.

Liderlerin, yaptırım paketinin içeriğini tartışması ve AB Konseyi'nin Rusya'yı hedef alacak bu tedbirleri kısa sürede kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sabah yapması planlanan görüşmenin de Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında ertelendiği bildirildi.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

AB Komisyonu Rusya yaptırımları için acil toplanıyor

Rusya’nın ve Ukrayna'nın askeri kapasitesi ne kadar?

Rusya’nın ve Ukrayna'nın askeri kapasitesi ne kadar?

Rusya Ukrayna harekatını başlattı, dolar 14 TL’yi aştı

Rusya Ukrayna harekatını başlattı, dolar 14 TL’yi aştı

Rusya’nın Ukrayna saldırısına piyasalardan ilk tepki: Petrolde 8 yıl sonra ilk yaşandı

Rusya’nın Ukrayna saldırısına piyasalardan ilk tepki: Petrolde 8 yıl sonra ilk yaşandı

Rusya saldırı başlattı… Ukrayna’da neler oluyor?

Rusya saldırı başlattı… Ukrayna’da neler oluyor?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştü

Yorum Yaz