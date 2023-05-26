AB, UBS-Credit Suisse birleşmesini onayladı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

26.05.2023 09:34:340
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AB, UBS-Credit Suisse birleşmesini onayladı

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in Credit Suisse ile birleşmesine onay verdi.

AB Komisyonu, UBS'in Credit Suisse'i satın almasına yönelik yürütülen rekabet incelemesinin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, birleşmenin Avrupa'da rekabet endişelerine yol açmayacağı sonucuna varıldığına işaret edilerek, "AB Komisyonu, Birlik şirket birleşme düzenlemesi kapsamında Credit Suisse ve UBS birleşmesini koşulsuz olarak onayladı." ifadesi kullanıldı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Mart ayında ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı. Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasının ardından yaşanan gelişmeler, bankayı iflasın eşiğine sürüklemişti. İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

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