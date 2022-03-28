AB ülkelerinde iş gücü maliyetinde eşitlik yok

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl saatlik iş gücü maliyetleri 7 avro ile 46,9 avro arasında değişim gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2021 yılı saatlik iş gücü maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, saatlik iş gücü maliyetinin AB ortalaması 29,1 avro, Avro Bölgesi ortalaması ise 32,8 avro oldu.

AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılık gösterdi.

Saatlik iş gücü maliyeti, ülkelere göre 7 avro ile 46,9 avro arasında değişiklik gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Danimarka'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 46,9 avro, Lüksemburg'da 43 avro, Belçika'da 41,6 avro, Hollanda’da 38,3 avro, Fransa'da 37,9 avro, Avusturya'da 37,5 avro, Almanya'da 37,2 avro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti 7 avro ile Bulgaristan'da, 8,5 avro ile Romanya’da ve 10,4 avro ile Macaristan’da ölçüldü.