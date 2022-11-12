AB uyardı: Resesyon kapıda, enflasyon şoku sürecek

AB Komisyonu Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini düşürürken enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi. Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken enflasyonun da henüz zirveyi görmediği belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye'nin 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminleri yükseltildi.

Brüksel'deki AB Komisyonu yetkilileri Euro Bölgesi'nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 0,3'e düşürdü. Bu yıl için tahminler ise ekonominin tahminlerden daha iyi performans göstermesi nedeniyle yüzde 3,2'ye yükseltildi.

2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 7,6'dan yüzde 8,5'e revize edilirken 2023 tahmini yüzde 4'ten 6,1'e yükseltildi. Açıklamada "Genişleyen fiyat baskılarıyla enflasyonda zirve yıl sonunda görülebilir" ifadesine yer verildi. Euro Bölgesi enflasyonu Ekim'de yüzde 10,7 ile rekor tazelemişti. Yetkililer ekonominin daraldığını ve bu daralmanın gelecek yılın ilk çeyreğine kadar devam edeceğini bildirdi. Komisyon 2023 yılında AB'de en büyük daralmanın İsveç ve Almanya ekonomilerinde gerçekleşeceği tahminini paylaştı.

Komisyon "Yüksek belirsizlikler, yüksek enerji fiyatları, hanehalkının alım gücünde azalma, zayıf dış koşullar ve sıkı finansal koşulların birçok AB ve Euro Bölgesi üyesi ekonomisini resesyona sürüklemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna ile savaşının ekonomik görünümde belirsizlikleri arttığı vurgulanırken en büyük tehdidin gaz piyasalarındaki gelişmeler ve 2023-2024 yılının kış aylarındaki kıtlık riskinden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye büyüme beklentisi yükseldi

Raporda Türkiye'nin önceki tahminde yüzde 2 olan 2022 büyüme tahmini yüzde 5'e, 2023 tahmini de yüzde 3'ten yüzde 3,5'e revize edildi. Enflasyon beklentisi de yüzde 63,1'den yüzde 71,7'ye yükselirken 2023 için değişmeyerek yüzde 54,1 olarak kaldı.

Türkiye'ye ilişkin olarak yapılan değerlendirmede zayıf ekonomik görünüm ve yüksek belirsizliklere rağmen yılın ilk yarısında ekonominin güçlü performans sergilediği belirtilerek "Ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında zayıflaması beklense de kısa vadede seçimler öncesi artan kamu harcamalarının etkisiyle büyüme desteklenecek" ifadesine yer verildi. Ayrıca Haziran 2023'teki seçimlerden kaynaklanan siyasi risklerin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.