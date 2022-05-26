AB, yaptırımların ihlalini ‘suç’ saymak istiyor

Komisyon, Rusya'ya uygulanan kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden oligarkların ve suçluların mal varlıklarının dondurulması ve müsaderesine ilişkin yeni kurallar getirecek yasa teklifini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini birlik genelinde suç haline getirecek ve üye ülkelerin kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların mal varlıklarına el koymayı sağlayacak yeni kurallar teklif etti.

AB Komisyonu, Rusya'ya uygulanan kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden oligarkların ve suçluların mal varlıklarının dondurulması ve müsaderesine ilişkin yeni kurallar getirecek yasa teklifini açıkladı. Teklife göre, yaptırımları ihlal etmek AB suç listesine eklenecek. Bu, AB genelinde ceza gerektiren suç ve cezalar konusunda ortak bir standart belirlenmesine imkân sağlayacak.

Böylece, AB üyesi bütün ülkelerde kısıtlayıcı önlem ihlallerinin soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması kolaylaşacak. Ayrıca, üye ülkeler arasında kısıtlayıcı tedbirlerin ihlali konusunda kural farklılıkları ve yasal boşluklar giderilmiş olacak. Varlıkların geri alınması ve müsaderesine ilişkin AB kuralları da güçlendirilecek.

Bu, AB yaptırımlarının uygulanmasına ve organize suçla mücadeleye katkı sağlayacak. Böylece, gelecekte kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların varlıklarına etkin şekilde el konulabilecek. Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin oy birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

Rus oligarkların şimdiye kadar 30 milyar dolarlık mal varlığının AB üyesi ülkeler tarafından dondurulduğu öngörülüyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.