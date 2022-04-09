AB, Yunanistan'a 3,6 milyar avroluk destek verdi

Yunanistan'ın, Avrupa Birliğinden (AB) 3,6 milyar avroluk yeni destek aldığı bildirildi.

9.04.2022 09:38:000
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AB, Yunanistan'a 3,6 milyar avroluk destek verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, telekonferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan savaş ve enerji piyasasındaki fiyat artışları ele alındı.

Dombrovskis, "Yunanistan, kendisine verilen ilk hedeflerin tamamını yerine getirdi ve Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu çerçevesinde 3,6 milyar avroluk ilk ödemeyi alıyor." diye konuştu.

Miçotakis ise Ukrayna'daki savaşın ardından fiyatlarda yaşanan artışa dikkati çekerek, "Avrupa ülkelerindeki hiçbir ulusal bütçe, maalesef Rusya'nın işgalinin ardından enerji piyasasında oluşan patlamanın ağırlığını kaldıramaz." dedi.

AB ülkelerinin üretken dokusunun güçlendirilmesi için AB tarafından önlem alınması gerektiğini belirten Miçotakis, "Salgın sonrası dünya çapında yaşanan fiyat artışları tarafından kuşatılan Avrupalı vatandaşların güçlendirilmesi için de tedbir alınmalı." ifadesini kullandı.

Martta TÜFE'de son 27 yılın en yüksek artışı yaşandı

Yunanistan İstatistik Kurumunun verilerine göre, marttaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2021'in aynı ayına oranla yüzde 8,9 artarak son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksinin şubata oranla artışı ise yüzde 2,7 oldu.

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