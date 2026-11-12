"Sürdürülebilir soğutmaya finans desteği"

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) düzenlediği “Kamu-Özel Sektör İş Birliği ve Sürdürülebilir Finans Yoluyla Türkiye’nin Ulusal Soğutma Eylem Planı’nın Uygulanmasının Hızlandırılması” başlıklı panele katıldı. Panelde, soğutma alanındaki önceliklerin uygulanabilir ve ölçeklenebilir projelere dönüştürülmesi ele alındı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paović’in moderatörlüğündeki oturumda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, Guidehouse Direktörü Katja Eisbrenner ve İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kavas da konuşmacı olarak yer aldı.

“HEDEFLERİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

Soğutma sistemlerinin verimliliğinin emisyonların yanı sıra işletmelerin maliyetlerini ve faaliyetlerini sürdürme gücünü de etkilediğini belirten Gür, “Önceliğimiz, plandaki hedefleri işletmelerin hayata geçirebileceği yatırımlara dönüştürmek olmalı” dedi.

Bankaların geniş müşteri ağları sayesinde sektörlerin yatırım ihtiyaçlarını sahada belirleyebileceğini ifade eden Gür, işletmelerin uygun teknolojilere ve gerekli teknik yetkinliklere erişiminin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Sürdürülebilir finansman ürünlerinin kalkınma kuruluşları ve teknoloji uzmanlarıyla kurulacak iş birlikleriyle buluşturulmasının dönüşümü hızlandırabileceğini kaydetti.

COOL UP PROGRAMI’NIN TÜRKİYE’DEKİ İLK FİNANSAL PARTNERİ

Akbank, Cool Up Programı’nın Türkiye’deki ilk finansal partneri olarak Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı’nı hayata geçirdi. Program, işletmelerin daha verimli iklimlendirme sistemlerine geçişini desteklemeyi amaçlıyor.

Gür, Akbank olarak sürdürülebilir iklimlendirme yatırımlarının belirlenmesini, ölçülmesini ve finanse edilmesini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti. Uluslararası kaynakları Türkiye’deki yatırım öncelikleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Gür, daha verimli sistemlere geçişin ekonominin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artıracağını ifade etti.