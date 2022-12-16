ABD 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi

Çip üreticisi YMTC ile yapay zeka çip endüstrisindeki 21 büyük Çinli firma da ABD'nin kara listeye eklediği şirketler arasında yer aldı.

16.12.2022 09:52:380
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ABD 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi

ABD yönetimi, Amerikan teknolojisine erişimlerini kısıtlamak amacıyla 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 36 Çinli şirkete Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimi ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı aktarıldı. Çip üreticisi YMTC ile yapay zeka çip endüstrisindeki 21 büyük Çinli firma da ABD'nin kara listeye eklediği şirketler arasında yer aldı.

Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, konuya ilişkin, Çin'in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri için yapay zeka, gelişmiş bilgi işlem ve diğer güçlü, ticari olarak mevcut teknolojilerden yararlanma kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayarak ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik attıkları adımları ilerlettiklerini bildirdi.

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