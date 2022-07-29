ABD Başkanı Biden'dan resesyon açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden: Başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede. Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, "Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor" dedi. Biden, Senatonun üzerinde anlaştığı enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tasarıda sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemelerinin yer aldığını belirten Biden, "Bu tasarı, iklim değişikliğinin ele alınması ve enerji güvenliğimizin artırılması konusunda tarihimizdeki en önemli yasa olacak" dedi. Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede" ifadesini kullandı. Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor" diye konuştu.

FED enflasyonu indirmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığına dair verilere ilişkin, "ABD Merkez Bankası (FED) enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesini değerlendirdi. Ülkedeki istihdam oranlarının tarihi bir zirvede olduğunu kaydeden Biden, "FED enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil" yorumunu yaptı.

Biden, Kovid-19 salgınından dolayı ekonomide birçok zorlukla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Biz doğru yoldayız, bu geçiş sürecinden daha güçlü ve güvenli çıkacağız" mesajını verdi. Ülkede sadece ikinci çeyrekte 1 milyon istihdam sağlandığını ve tüketici harcamalarının artmaya devam ettiğini bildiren Biden, "Ekonomik planım, elde ettiğimiz ekonomik kazançları kaybetmeden, enflasyonu düşürmeye odaklı." ifadesini kullandı.

ABD teknik olarak resesyona girdi

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.