ABD Hazine Bakanı Yellen: Bankacılık sektörü için 'ek önlemler' alabiliriz

2024 mali yılı bütçe teklifi ve ekonomik görünümüne ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşan Hazine Bakanı Yellen, bankacılık sistemiyle ilgili "gerekirse ek önlemler" alabileceklerini söyledi.

24.03.2023 09:05:080
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ABD Hazine Bakanı Yellen: Bankacılık sektörü için 'ek önlemler' alabiliriz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bankacılık sisteminde yaşanan sıkıntıların yayılmasını önlemek amacıyla hızlı hareket etmek için önemli araçlar kullandıklarını ve bunları tekrar kullanabileceklerini belirterek, "gerekirse ek önlemler" almaya hazır olacaklarını söyledi.

Yellen, 2024 mali yılı bütçe teklifi ve ekonomik görünümüne ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nin Mali Hizmetler ve Genel Kamu Ödenekleri Alt Komitesi'nde düzenlenen oturuma katıldı.

En büyük önceliklerinin ABD ekonomisinin sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Yellen, iki hafta önce iki bankada bankacılık sistemini daha geniş kapsamda etkileyebilecek ve Amerikan ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilecek sorunlar yaşandığını, takip eden günlerde ABD Hazine Bakanlığının ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile "kararlı ve güçlü" adımlar atmak üzere birlikte çalıştığını anımsattı.

Aldığımız güçlü önlemler Amerikalıların mevduatlarının güvende olmasını sağlıyor

Yellen, iflas eden iki bankadaki tüm mevduat sahiplerini korumak ve bankalara ek likidite sağlamak için önlemler aldıklarını anımsatarak, bu önlemlerin bankacılık sistemindeki riskleri azaltmak için tasarlandığını kaydetti.

İflas eden bankaların hissedarları ve borçlularının hükümet tarafından korunmadığını yineleyen Yellen, bu bankalardan kaynaklanan hiçbir kaybın vergi mükellefleri tarafından karşılanmadığını, mevduat korumasının Mevduat Sigorta Fonu tarafından sağlandığını aktardı.

Yellen, "Yayılmayı önlemek amacıyla hızlı hareket etmek için önemli araçlar kullandık ve bunlar tekrar kullanabileceğimiz araçlar. Aldığımız güçlü önlemler, Amerikalıların mevduatlarının güvende olmasını sağlıyor. Elbette, gerekirse ek önlemler almaya hazır oluruz." dedi.

ABD'nin temerrüde düşmesinin doların rezerv para statüsünü zayıflatacağı uyarısı

Komite üyelerinin sorularını da yanıtlayan Yellen, borç limitine ilişkin bir soru üzerine, borç limitinin artırılmasının "kesinlikle şart" olduğu yanıtını verdi. Devletin ödemelerini yapamamasının ekonomik ve mali açıdan felakete yol açacağını belirten Yellen, bunun finansal piyasalar üzerinde "korkunç" bir etkisinin olacağını aktardı. Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin doların rezerv para birimi statüsünü zayıflatacağına dikkati çekerek, borç limitinin artırılmamasının resesyona veya daha kötüsüne yol açabileceği uyarısında bulundu.

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