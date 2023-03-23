ABD Hazine Bakanı Yellen mevduat uyarısı yaptı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, banka mevduatları konusunda kapsamlı sigorta sağlamayı düşünmediklerini bildirdi.

Yellen, 2024 mali yılı bütçe teklifine ilişkin ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, önceliklerinin ABD ekonomisinin sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, iki hafta önce iki bankadaki bankacılık sistemi ve ekonomi üzerinde etkileri olabilecek sorunları öğrendiklerini anımsattı.

Takip eden günlerde attıkları ABD bankacılık sistemine güveni güçlendirme kapsamındaki adımlardan bahseden Yellen, ABD bankacılık sisteminin sağlam olduğuna yönelik ifadelerini yineledi. Yellen, Başkan Joe Biden'ın teklif ettiği 2024 mali yılı bütçesinin ülkenin öncelikleri doğrultusunda gerekli kaynakları talep ettiğine işaret etti.

Senatörlerden gelen soruları da yanıtlayan Yellen, sigortasız tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmediklerini, kapsamlı sigorta veya mevduat garantileri konusunda da bir çalışma içinde olmadıklarını söyledi.

Yellen, bankacılık sistemini istikrara kavuşturmaya ve halkın sisteme güvenini artırmaya odaklandıklarını belirterek, gelecek günlerde 250 bin dolarlık mevduat sigortası limitinin doğru bir seviye olup olmadığı konusunda tartışılabileceğini dile getirdi.



