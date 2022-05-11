ABD Hazine Bakanı Yellen oynaklığa karşı uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ise ekonomik belirsizliği daha da artırdığını ifade etti.

Ülkeler salgınla boğuşmaya devam ettiği için küresel büyümede devam eden oynaklık ve eşitsizlik potansiyeli olduğuna işaret eden Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya "sebepsiz yere" saldırmasının ise ekonomik belirsizliği daha da artırdığını söyledi. Yellen, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini aktardı.

Finansal düzenleyicilerin gelişmeleri izlemeye devam ettiğini belirten Yellen, riskler ve tehditler geliştikçe eylemleri koordine etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yellen, Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımların ülke ekonomisine güçlü bir darbe indirdiğini aktardı. Rus ekonomisinin yüzde 10 ile yüzde 15 arasında küçüleceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Yellen, "Ekonomileri açık bir şekilde resesyonda." değerlendirmesinde bulundu. Yellen, enflasyon görünümünün ise belirsiz olduğunu belirterek, Çin'deki tedarik zinciri baskılarının yoğunlaştığına işaret etti.