ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Türkiye açıklaması

Türkiye’nin Boğazlar’dan geçen ham petrol tankerlerinden sigorta kapsayıcılığını teyit eden mektup talep etmesi bölgedeki tanker trafiğini artırırken ABD’den de konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Boğaz girişinde bekleyen ve çoğunluğu Kazak petrolü taşıyan gemilere işaret ederek bu gemilerin Rus petrolüne yönelik fiyat tavanı yaptırımına konu olmadığına açıklık getirdiklerini söyledi.

Türk otoritelerle durumu yönetmeye çalışmak için görüştüklerini belirten Yellen gemilerden sigorta kapsayıcılık teyidi istenmesine ilişkin “Bu gemilerin böyle bir prosedüre konu olması için herhangi bir gerekçe yok” açıklamasını yaptı. 23 milyon varil Kazak petrolü taşıyan gemiler Boğazlar’dan geçiş yapamamış durumda.

Gemilerle ilgili yeni bir uygulama başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boğazlar’da bekleyen gemiler için sigorta firmalarının teyit mektubu vermekten imtina ettiklerini, bu durumun kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında Karadeniz’de bekleyen gemi sayısının 15 olduğunu belirtilirken teyit mektubu verilmemesi durumunda bazı gemilerin Karadeniz’e çıkarılmayarak Ege’de bekletilmesinin önümüzdeki süreçte alınacak bir önlem olduğunu bildirmişti. Bakanlık, Türkiye’deki rafinerilere gelen ancak teyit mektubu verilmeyen gemilerle ilgili yakın zamanda farklı bir uygulamaya geçileceği açıklamasını yaptı.