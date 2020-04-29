ABD ilk çeyrekte yüzde 4.8 küçüldü

ABD'de uzun süredir devam eden büyüme trendi sona erdi. Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriye göre 2020'nin ilk çeyreğinde koronavirüs salgınının olumsuz etkisiyle GSYH yüzde 4.8 daraldı. Ekonomi böylece 2014'ten beri ilk kez küçüldü. Bu aynı zamanda 2008'den beri en büyük daralma olarak kayda geçti. O dönemde ekonomi yüzde 8.4 daralmıştı.

Beklenti yüzde 4 daralma olmasıydı. Kişisel harcamalar ülkede mağaza ve restoranların kapanmasıyla ilk çeyrekte yıllık yüzde 7.6 ile 3.6'lık tahminlerin üzerinde geriledi. Bu 1980 yılından beri görülen en büyük düşüş oldu.

Salgının yayılımının önlenmesi amacıyla işletmelerin faaliyetlerini durdurması ekonomik daralmada etkili oldu. Yılın ikinci çeyreğinde ise rekor daralma bekleniyor.

Bugünkü veri ekonominin resesyona girmeye başladığını gösterdi. Ekonomi 2019'un son çeyreğinde yüzde 2.1 büyümüştü.