ABD istihbaratının Biden'e sunduğu önemli rapor: Kovid-19 biyolojik silah mı?

ABD istihbarat ajansları, 90 günlük incelemelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden’a sundukları ve Kovid-19’un kökenini araştırdıkları raporun bir bölümünü kamuoyu ile paylaştı.

28.08.2021 11:38:000
Paylaş Tweet Paylaş
ABD istihbaratının Biden'e sunduğu önemli rapor: Kovid-19 biyolojik silah mı?

ABD istihbaratı, Başkan Joe Biden’ın talimatı üzerine 90 günlük araştırmaları sonucu hazırladıkları raporda Kovid-19’un kökenine karşı ortak bir sonuca ulaşamadıklarını ancak virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanılmadığını vurguladı.

İstihbarat ajanlarının Kovid-19’un kaynağına ilişkin henüz ortak bir kanıya varamadığına işaret edilen raporda, ABD İstihbarat Topluluğunun 4 üyesinin virüsün bir hayvandan insana geçtiğine dair inancının az olduğu belirtildi. Öte yandan beşinci bir ajansın da ilk insan enfeksiyonunun bir laboratuvarda başladığına dair orta derecede ikna olduğu vurgulandı.

Raporda, tüm istihbarat kurumlarının virüsün biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmadığının altı çizildi.

Çin’in ABD ve uluslararası toplumla virüsün kökenine yönelik araştırmalar konusunda tam koordinasyona geçmemesinin önlerindeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Biden’dan açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, istihbarat kurumlarının kendisine rapora ilişkin detaylı bir brifing verdiğini kaydetti.

ABD’de yüz binlerce insanın hayatına mal olan Kovid-19’un kökeni bulunana kadar rahat uyku uyumayacaklarını belirten Biden, Çin’in tavrının virüsün kökeninin bulunmamasında en büyük etken olduğunu kaydetti.

Biden istihbarattan 90 gün içinde rapor istemişti

ABD Başkanı Joe Biden 26 Mayıs’ta yaptığı yazılı açıklamada mart ayında istihbarattan Kovid-19’un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını bildirmişti.

Biden açıklamasında, “İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim.” ifadesini kullanmıştı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fed Başkanı Powell hangi mesajları verdi?

Fed Başkanı Powell hangi mesajları verdi?

Segmentasyon artışında hedef : Satışları arttırmak

Segmentasyon artışında hedef : Satışları arttırmak

Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon tahmini

Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon tahmini

Hepsiburada platform satışlarını ilk yarı yılda yüzde 58,2 artırdı

Hepsiburada platform satışlarını ilk yarı yılda yüzde 58,2 artırdı

Küba’dan kripto para kararı

Küba’dan kripto para kararı

Merkez Bankası resmi rezervi temmuzda yükseldi

Merkez Bankası resmi rezervi temmuzda yükseldi

Yorum Yaz