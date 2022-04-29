ABD: Rusya Merkez Bankasının fonlarına el konulabilir

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus oligarkların varlıklarının yanı sıra Rusya Merkez Bankasının dondurulan fonlarına da el konulabileceğini ve bunların Ukrayna için kullanılabileceğini söyledi.

29.04.2022 09:12:000
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ABD: Rusya Merkez Bankasının fonlarına el konulabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony  Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde katıldığı bütçe oturumunda ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik önlemlerini değerlendirdi. Blinken, "Rus oligarkların varlıklarına, yatlarına, villalarına ve banka hesaplarına el koymayı konuşuyoruz. Eğer bu prensibi kabul edersek bu (Rus) devlet varlıklarına da uygulanabilir mi? Zira Rus Merkez Bankasına ait çok daha yüksek miktarda para dondurulmuş durumda." şeklindeki soruya, "Kısaca söylemek gerekirse evet." diye yanıt verdi.

Blinken, sözlerine, "Bu bizim hukukçularımızdan çalışmalarını istediğimiz bir şey; bu varlıklara el konulabilmesi için potansiyel olarak hangi (yasal) yetkilerin olması gerekiyor? Ancak sadece bunlara el konulması için değil, aynı zamanda bu varlıkların Kongre üyesi Wilson'ın önerdiği şekilde (Ukrayna için) kullanılması konusuna da bakıyorlar" şeklinde devam etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus oligarklara ait varlıklara el konulması ve bunların Ukrayna için kullanılması konusunda yönetime daha geniş yetkiler tanıyan adımlar attıklarını ve Kongre ile bu konuda müşterek şekilde çalıştıklarını açıklamıştı.

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