ABD'de bankalara kripto varlıklar için risk uyarısı

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları, kripto varlıklarla ilgili likidite risklerine karşı dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu.

24.02.2023 09:32:230
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'de bankalara kripto varlıklar için risk uyarısı

ABD'de düzenleyici kuruluşlar, kripto varlıklarla ilgili likidite riskleri konusunda bankaları uyardı. ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlık piyasasındaki güvenlik açıklarından kaynaklanan, bankalara yönelik likidite risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Kripto varlıklarla ilgili temel likidite risklerine ilişkin bankalara uyarıda bulunulan açıklamada, kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan sağlanan belirli finansman kaynaklarının, mevduat giriş ve çıkışlarının ölçeği ile zamanlamasının öngörülemezliği nedeniyle bankalar için yüksek likidite riskleri oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, artan risklerin ışığında kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan belirli finansman kaynakları kullanan bankaların likidite risklerini aktif olarak izlemesinin ve bu tür fonlama kaynaklarından gelen likidite risklerinin düzeyiyle orantılı etkili risk yönetimi ile kontrollerini sürdürmesinin önemli olduğu aktarıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Olası İstanbul depremi için 'acil müdahale' senaryosu hazırlandı

Olası İstanbul depremi için 'acil müdahale' senaryosu hazırlandı

BDDK, konut kredilerinde limitleri artırdı

BDDK, konut kredilerinde limitleri artırdı

ŞOK Marketler’den depremzedelere istihdam desteği

ŞOK Marketler’den depremzedelere istihdam desteği

2022 son çeyrek büyüme tahmini: Yüzde 2,8

2022 son çeyrek büyüme tahmini: Yüzde 2,8

Deprem bölgesindeki 912 bankadan 573'ü hizmet veriyor

Deprem bölgesindeki 912 bankadan 573'ü hizmet veriyor

Kurulan ve kapanan şirket sayılarında düşüş

Kurulan ve kapanan şirket sayılarında düşüş

Yorum Yaz