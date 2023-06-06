ABD'de büyük bankalara sermaye dopingi

ABD'de büyük bankaların sermaye yükümlülüklerine yüzde 20'lik artış planlanıyor. Sermaye yükümlülüklerini artırmada kesin oranın bankanın ticari faaliyetlerine bağlı olacağı ifade edildi.

6.06.2023 09:40:390
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ABD'de büyük bankalara sermaye dopingi

ABD'li düzenleyicilerin, büyük bankaların sermaye yükümlülüklerine yüzde 20 oranında artış yapmayı planlandığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, ABD'de bir dizi orta ölçekli bankanın iflasının ardından bankacılık sistemin dayanıklılığını artırmaya yardımcı olmak için düzenleyicilerin büyük bankaları mali durumlarını güçlendirmeye zorlamaya hazırlandığı aktarıldı. Haberde, büyük bankaların toplam sermaye yükümlülüklerinin ortalama yüzde 20 artırılabileceği kaydedildi.

Söz konusu düzenlemenin bu ay tasarı haline getirilmesinin planlandığı belirtilen haberde, sermaye yükümlülüklerini artırmada kesin oranın bankanın ticari faaliyetlerine bağlı olacağı ifade edildi. Haberde, yatırım ve varlık yönetimi gibi büyük ölçüde hizmet ücret gelirlerine bağımlı olan bankaların büyük sermaye artışlarıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi. Uzmanlar, bankaların sermaye gereksinimlerinde nispeten büyük bir artışın tüketiciler için maliyetleri artırabileceğini ve bankaların belirli hizmetleri sunmayı sonlandırmasana yol açabileceğini belirtiyor.

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