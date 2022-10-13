ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ait enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Gıda fiyatları artışını sürdürürken, enerji fiyatları düştü

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,2 artarak tahminlerin üzerinde bir seyir izledi.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi. Eylülde beklenenden az da olsa yavaşlamasını sürdüren yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 8,3 olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde gıda, barınma ve tıbbi bakım maliyetlerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Benzin fiyatlarındaki düşüş ise TÜFE'deki artışı sınırladı.

Gıda endeksi eylülde aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 11,2 arttı. Barınma endeksi de aynı ayda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,6 artarken, tıbbi bakım endeksi aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 6,5'lik artış gösterdi.

Aynı dönemde enerji fiyatları ise aylık yüzde 2,1 azalırken, yıllık yüzde 19,8 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da eylülde aylık yüzde 4,9'luk azalış kaydederken, yıllık yüzde 18,2 yükseldi.

Çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesinde

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,5 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, ağustosta ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,3 artmıştı.

Analistler, beklenenden fazla artan TÜFE verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirtti.