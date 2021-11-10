ABD'de enflasyon verisi beklentiyi aştı: Dolar ve altın yükseldi

ABD'de tüketici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı.

10.11.2021 16:36:000
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ABD'de enflasyon verisi beklentiyi aştı: Dolar ve altın yükseldi

ABD'de Ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı. 

ABD enflasyon verileri öncesinde yüzde 1'e yakın yükselişle 9,84'ün üzerine çıkan dolar, ABD verisinin açıklanmasından sonra 9,8754 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yükseliş eğilimindeki gram altın ise 585 lirayı aştı.

Fed'in son toplantısından çıkan karar metninde enflasyonun tümüyle geçici olmadığının düşünüldüğüne dair işaret yer almıştı. Fed açıklamasında, “Enflasyon, büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yüksek” denilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell “Yüksek bir enflasyona sahibiz ve bunu istihdam piyasasında olanlarla dengelememiz lazım. Karışık bir durum. Faizleri artırmak için doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz. İşgücü piyasasında daha fazla iyileşme görmek istiyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.

Powell, “Azami istihdama ulaşmak için hala alan var. Enflasyon bizim gördüğümüz kadarıyla sıkı işgücü piyasası kaynaklı değil” diye konuşmuştu.



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