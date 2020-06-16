ABD'de perakende satışlar mayısta rekor seviyede arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar mayısta bir önceki aya göre yüzde 17,7 artışla 485,5 milyar dolara yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesiyle mayısta en yüksek aylık yükselişini gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 8 artması yönündeydi

Perakende satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 6,1 azaldı.

Nisan ayına ait perakende satışlardaki aylık azalış ise yüzde 16,4'ten yüzde 14,7'e revize edildi. Ülkede perakende satışlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda tüm zamanların en yüksek düşüşünü göstermişti.

Perakende satışlarda mayıs ayında görülen yükselişte, giyim, mobilya, elektronik sektörleri ile müzik aletleri, spor ve hobi malzemelerindeki satışların artması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar mayısta aylık yüzde 188, mobilya sektöründeki satışlar yüzde 89,7, müzik aletleri, spor ve hobi malzemelerindeki satışlar yüzde 88,2 ve elektronik satışları yüzde 50,5 artış kaydetti.











