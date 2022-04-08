ABD’de senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz’ün serveti açıklandı

Pensilvanya’da ABD Senatosu için yarışan Cumhuriyetçi adaylardan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün varlıklarının 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında serveti olduğu iddia edildi.

Pensilvanya’da ABD Senatosu için yarışan Cumhuriyetçi adaylardan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün varlıklarının 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında serveti olduğu iddia edildi. Öz, seçilirse, Senato’nun en zengin üyelerinden biri olacak.

ABD basınında, emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Pat Toomey’nin Kongre’deki koltuğu için Pennsylvania’dan senatörlük yarışana giren Dr. Mehmet Öz’ün, servetine dair detaylar ve hesaplamalar yer aldı.

Senato formlarına dayandırılan iddialara göre ABD Senatosu’na aday olan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve eşinin mülkler, hisse senetleri dahil olmak varlıkları 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında. Haberlere göre formları genel anlamda varlıkları içeriği için net hesaplama yapılamıyor.

New York Times’ın haberinde yer alan bilgiler şöyle: Ünlü doktor Mehmet Öz’ün, dosyaya göre 76 milyon ila 300 milyon dolar arasında bir serveti bulunuyor.

Öz’ün tek başına veya eşiyle birlikte sahip olduğu varlıklar arasında Pennsylvanya’da ünlü akaryakıt zinciri Wawa’nın büyük hissesinin yanı sıra New Jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye’deki mülkleri yer alıyor.

Geçen yıl Öz, Okeechobee, Florida’da hayvanların değeri 500.000 dolar olan bir sığır çiftliği satın aldı. Palm Beach, Florida’da sahibi olduğu bir evin değeri 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında.

Rapor, Öz’ün ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarında büyük yatırımları olduğunu gösteriyor. Öz’ün Amazon, Apple ve Alphabet gibi şirketlerde hisseleri bulunuyor.

2021 yılında televizyon şovundan 10 milyon dolardan fazla kazandı.

2021 gelirinin bir başka kaynağı da ücretli konuşmalardı: Öz, Teksas’taki bir tıp vakfına hitap etmek için 120.000 dolar ve California’daki Amerikan Fıstık Yetiştiricileri ticaret birliği ile konuşmak için 125.000 dolar kazandı.