ABD'de Tesla Model Y'nin fiyatı ortalama araç fiyatlarının altına indi

Model Y, geçen yıl ABD'de en çok satan elektrikli araç olmuştu. Tesla, geçen hafta ise Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın artırmıştı.

26.04.2023 09:35:170
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ABD'de Tesla Model Y'nin fiyatı ortalama araç fiyatlarının altına indi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model Y aracının başlangıç fiyatı, ABD'deki ortalama yeni araç fiyatının altına düştü. Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplandı.

Tesla, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime gitmişti. Şirket, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı. Şirket, geçen hafta ise Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın artırmıştı. Model Y, geçen yıl ABD'de en çok satan elektrikli araç olmuştu.

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