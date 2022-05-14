ABD'de tüketici güveni 2011'den bu yana en düşük seviyede

Ülkede tüketici güven endeksi, mayısta aylık 6,1 puan azalışla 59,1'e indi. Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, nisanda 65,2 olmuştu.

14.05.2022 09:11:000
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ABD'de tüketici güveni 2011'den bu yana en düşük seviyede

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aylık 6,1 puan azalışla 59,1'e inerek Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni mayısta geçen aya kıyasla 6,1 puan azalarak 59,1'e indi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 64 değerini alması öngörülüyordu. Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, nisan ayında 65,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık 5,8 puan azalarak 63,6'ya düştü. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 6,2 puan azalışla 56,3'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin mayısta geçen aya kıyasla yüzde 9,4'lük düşüş kaydettiğini belirtti. Tüketici güvenindeki düşüşün geniş tabanlı olduğuna işaret eden Hsu, tüketicilerin bir yıl öncesine göre mevcut mali durum değerlendirmesinin 2013'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu kaydetti. Hsu, enflasyonun tüketicilerin aklında ön planda olmaya devam ettiğini ifade etti.

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