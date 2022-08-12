ABD'de tüketici güveni 3 ayın zirvesinde

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle Ağustos'ta 3 ayın zirvesine çıktı.

12.08.2022 17:35:000
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ABD'de tüketici güveni 3 ayın zirvesinde

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Temmuz'daki 51,5 seviyesinden 55,1'e yükseldi. Bu, 3 ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Enflasyon beklentileri karışık seyretti. Uzun vadeli beklenti yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükselirken 1 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 5,2'den yüzde 5'e geriledi. Cari koşullar endeksi 58,1'den 55,5'e geriledi.

Ülkede bu hafta açıklanan enflasyon verisi enerji maliyetlerindeki düşüşle yüzde 8,5 olarak 40 yılın zirvesinden gerilemişti. Ancak gıda ve barınma fiyatları artarak Fed'in faiz artışlarına devam edeceği beklentisini teyit etti.

Michigan anket yöneticisi Joanne Hsu "İstihdam piyasasındaki güçlü seyir ve enflasyonda iyileşme emarelerine rağmen Tüketici Güveni tarihi standartlara göre düşük." değerlendirmesini yaptı.

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