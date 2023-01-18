ABD'de üretici fiyatlarında düşüş sürüyor

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2022'de aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 6,2 arttı.

18.01.2023 17:17:280
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ABD'de üretici fiyatlarında düşüş sürüyor

ABD Çalışma Bakanlığı, 2022'nin aralık ayına ait ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Bu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden verinin yüzde 0,1 azalması öngörülüyordu. Nisan 2020'den bu yana en büyük aylık düşüşü gösteren ÜFE, geçen yıl kasımda yüzde 0,2 artmıştı.

Üretici fiyatları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 6,2 artış kaydetti.

Art arda 6 aydır yavaşlama gösteren üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 6,8 olması öngörülüyordu. Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen üretici enflasyonu, geçen yıl kasımda yıllık yüzde 7,3 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5,5 arttı.

Çekirdek ÜFE aylık bazda piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, verinin yıllık bazda yüzde 5,7 artması öngörülüyordu. Çekirdek ÜFE, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6,2 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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