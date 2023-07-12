ABD'de yıllık enflasyon verisi açıklandı: Yavaşlama sürecek mi?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, enflasyon üst üste 12 ayda yavaşladı.

12.07.2023 16:31:130
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ABD'de yıllık enflasyon verisi açıklandı: Yavaşlama sürecek mi?

ABD'de yıllık enflasyon yavaşlamaya devam etti. 

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentileri, haziranda aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterirken, enflasyon art arda 12 ayda yavaşladı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,1 artması yönündeydi. Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, mayısta yüzde 4 olmuştu.

Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmaya devam etti

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmayı sürdürdü. Barınma endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,8 arttı.

Enerji endeksi de haziranda aylık yüzde 0,6 artış kaydederken, yıllık yüzde 16,7 düştü. Gıda endeksi bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında geldi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık yüzde 4,8 yükseliş kaydeden çekirdek enflasyon, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyonun, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5 olması öngörülüyordu. Çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,3 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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