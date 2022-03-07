ABD'den Rus petrolü açıklaması

ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor.

7.03.2022 00:35:000
Paylaş Tweet Paylaş
ABD'den Rus petrolü açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalında yayımlanan “Meet the Press” programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Rusya’dan petrol ihracatı tamamen kesilirse petrol fiyatları 130 dolara çıkabilir

Blinken, “Rusya’nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması

Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı ekmeği daha pahalı hale getiriyor

Rusya-Ukrayna savaşı ekmeği daha pahalı hale getiriyor

Sanal Ar-Ge merkezi turu

Sanal Ar-Ge merkezi turu

Filo kiralama şirketi Escar'dan rekor kar açıklaması

Filo kiralama şirketi Escar'dan rekor kar açıklaması

Rusya 29 milyar dolarlık ödemeyi yapamadı

Rusya 29 milyar dolarlık ödemeyi yapamadı

Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Yorum Yaz