ABD'den Rusya'ya 'ilhak' yaptırımları

Yaptırım listesinde Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ve Rusya'nın 278 yasama organı üyesi de yer aldı.

1.10.2022 09:20:000
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ABD'den Rusya'ya 'ilhak' yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararının ardından aralarında Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın da bulunduğu yüzlerce kişi ve şirkete uygulanan yaptırımın detaylarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 uluslararası tedarikçi, Rusya'nın finansal altyapısının 3 kilit lideri ve bazı üst düzey Rus yetkililerin yakın aile üyeleri dahil olmak üzere Rusya'nın askeri-sanayi alanından 14 kişi ile "Rusya'nın sözde referandumlarına olanak sağladığı ve Ukrayna topraklarını ilhak etmeye çalıştığı" gerekçesiyle yasama organının 278 üyesinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'ya siyasi veya ekonomik destek sağlamaları halinde Rusya dışındaki uluslararası aktörlere yönelik artan yaptırım riskine karşı uyaran yeni bir kılavuzun da yayımlandığı aktarıldı. Rusya'nın finansal teknokratlarının "Kremlin'in savaşını" desteklediği belirtilen açıklamada, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova'nın yaptırım listesine alındığı bildirildi. Açıklamada, yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın da olduğu kaydedildi.

Çin, Ermenistan ve Belarus'tan şirketler de yaptırım listesinde

Rusya'nın bazı teknoloji ve savunma şirketlerinin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, savunma tedarik firması Radioavtomatika'nın Çin ve Ermenistan merkezli tedarikçi firmalarına da yaptırım uygulanacağı aktarıldı. Açıklamada, Rusya'nın savunma sanayisine kritik malzeme tedariki sağlayan Belarus devletine ait tekstil ve elyaf üreticisi Sohim'in de yaptırım listesine alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmeye çalışılmasına "seyirci kalmayacaklarını" vurguladı. Yellen, "Hazine Bakanlığı, ABD hükümeti ve müttefiklerimiz, bu savaşta ve bu sözde referandumlarda suç ortağı olan Rusya içindeki ve dışındaki kişi ve şirketlere karşı hızlı ve sert önlemler almaktan çekinmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da aralarında Rus ve Belarus ordusu mensuplarının da bulunduğu 900'den fazla kişiye vize kısıtlaması getirildiğini açıkladı. ABD Ticaret Bakanlığı da ülkenin ihracat kara listesine 57 şirketi ekledi.

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