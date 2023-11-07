AB'den AliExpress'e 'yasa dışı ürün' baskısı

AB'nin AliExpress'i "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımladığı ve bu çerçevede AliExpress'in, yasa dışı ve zararlı içeriğe karşı katı kurallara uyması gerektiği bildirildi.

7.11.2023 09:35:000
Paylaş Tweet Paylaş
AB'den AliExpress'e 'yasa dışı ürün' baskısı

Avrupa Birliği (AB), Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın alışveriş sitesi AliExpress'ten yasa dışı ürünlere karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi talep etti.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında AliExpress'e resmi bilgi talebi gönderildiğini açıkladı.

AliExpress'ten özellikle sahte ilaçlar gibi yasa dışı ürünlerin çevrim içi yayılmasıyla ilgili tüketicileri korumaya yönelik yapılan risk değerlendirmeleri ve buna karşı alınan önlemler hakkında bilgi istendiği kaydedildi.

AliExpress'in talep edilen bilgileri 27 Kasım tarihine kadar Komisyona sunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Komisyonun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde Komisyonun para cezası uygulayabileceği belirtildi.

AB'nin AliExpress'i "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede AliExpress'in, yasa dışı ve zararlı içeriğe karşı katı kurallara uyması gerektiği bildirildi.





Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

8 milyar dolara koşuyor

8 milyar dolara koşuyor

İlk 10 planı

İlk 10 planı

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi

Tüketim azaldı

Tüketim azaldı

Değer arttı

Değer arttı

Yorum Yaz