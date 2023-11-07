AB'den AliExpress'e 'yasa dışı ürün' baskısı

AB'nin AliExpress'i "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımladığı ve bu çerçevede AliExpress'in, yasa dışı ve zararlı içeriğe karşı katı kurallara uyması gerektiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın alışveriş sitesi AliExpress'ten yasa dışı ürünlere karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi talep etti.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında AliExpress'e resmi bilgi talebi gönderildiğini açıkladı.

AliExpress'ten özellikle sahte ilaçlar gibi yasa dışı ürünlerin çevrim içi yayılmasıyla ilgili tüketicileri korumaya yönelik yapılan risk değerlendirmeleri ve buna karşı alınan önlemler hakkında bilgi istendiği kaydedildi.

AliExpress'in talep edilen bilgileri 27 Kasım tarihine kadar Komisyona sunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Komisyonun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde Komisyonun para cezası uygulayabileceği belirtildi.

AB'nin AliExpress'i "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede AliExpress'in, yasa dışı ve zararlı içeriğe karşı katı kurallara uyması gerektiği bildirildi.















