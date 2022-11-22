AB'den Koç Üniversitesi'ne 7,1 milyon euro destek

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Koç Üniversitesi'ne farklı disiplinlerden 4 araştırma için toplam 7,1 milyon euroluk destek sağladı.

Avrupa genelinde bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla Avrupa Birliği tarafından kurulan Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Koç Üniversitesi'ne farklı disiplinlerden 4 araştırma için toplam 7,1 milyon euroluk destek sağladı.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, bu yıl Türkiye'den ERC desteğiyle bilime katkı sağlayacak projeler; moleküler biyoloji ve hastalıkların tanımlanması, demokratik gerilemenin dinamikleri, çevre dostu lojistik çözümler, enerji ve fotovoltaik teknolojiler gibi farklı araştırma alanlarına odaklanıyor.

En özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara sağladığı fonlarla bilinen ERC, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli kurumları arasında yer alıyor. 4 yeni projesiyle bu yıl toplam 7,1 milyon avro hibe almaya hak kazanan Koç Üniversitesi'nin ERC tarafından desteklenen proje sayısı 9 yıl gibi bir sürede 27'ye ulaştı. Koç Üniversitesi, Türkiye'den ERC desteğini alan 45 araştırmanın yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin bu yıl ERC desteğiyle bilime katkı sağlayacak projeleri, Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülen farklı araştırma alanlarına odaklanıyor.

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar'ın 1,6 milyon avro destekli "Sentriyolar Satelitlerin Biyolojisinin Araştırılması-SatelliteHomeostasis" projesi moleküler biyoloji ve genetik; 1,5 milyon avro destek alan Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç'ın "Duygusal Kutuplaşma ve Demokratik Tutumlar" projesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler; 1,5 milyon avro destek almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız'ın "Şehir Lojistiğine Yeni Bir Bakış: Hizmet Olarak Lojistiği Yeniden Tasarlamak ve Yönetmek için Kavramlar, Teori ve Modeller-GoodMobility" başlıklı projesi endüstri mühendisliği ve lojistik; 2,5 milyon avroluk destek alan Dr. Erkan Aydın'ın "INPERSPACE" projesi enerji ve fotovoltaik teknolojileri alanlarına eğiliyor.

Doç. Dr. Karalar, Avrupa'da yaşam bilimlerinde üst üste iki kez fon desteği almaya hak kazandı

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Avrupa genelinde yaşam bilimleri alanında üst üste iki kez ERC başlangıç düzeyinde fon desteği almaya hak kazanan ilk araştırmacı oldu.

İlk ERC başlangıç desteğini 2015'te alan Karalar, Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı'nda yürüttüğü temel bilim odaklı araştırma projeleriyle obezite, körlük, böbrek kisti, infertilite gibi gelişimsel bozuklukları ve kanser, şizofreni gibi hastalıklara sebep olan hücresel bozuklukları tanımlamayı hedefliyor.

Karalar'ın ikinci ERC desteğine layık görülen "SatelliteHomeostasis" adlı yeni projesi, hücreden hücreye yapısal olarak farklılık gösterdiğini keşfettiği yeni bir organel (hücre içinde bulunan özelleşmiş yapılar) olan sentriyolar satelitlerin nasıl oluştuğunu ve görev yaptığını ortaya koymayı amaçlıyor.

Karalar, bu çalışmanın memeli hücrelerinin nasıl çalıştığını ve hastalık durumunda neden bozulduğunun anlaşılmasına yardımcı olacağını, bu sayede de gelişimsel bozuklukların ve kanser gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir katkı sağlanabileceğini öngörüyor.

Doç. Dr. Aytaç, duygusal kutuplaşmanın bireylerin demokratik tutumuna etkisini inceliyor

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç, "Duygusal Kutuplaşma ve Demokratik Tutumlar" projesiyle bireylerin kendi görüşlerine karşıt olarak gördükleri siyasi parti destekçilerine karşı geliştirdikleri antipati, güvensizlik ve olumsuz duyguların etkilerini inceliyor.

Bu süreçte ortaya çıkan duygusal kutuplaşmanın kişilerin demokratik tutumlarına nasıl etkide bulunduğuna odaklanan Aytaç, bu proje aracılığıyla birçok ülkeden karşılaştırmalı veriler ortaya koymayı ve bu sayede literatüre ayrıştırıcı bir katkı sunmayı hedefliyor.

Bireylerin demokrasiye yaklaşımlarının ve bu bağlamda duygusal kutuplaşmanın sebep olabileceği zedeleyici etkilerinin de ortaya konacağı projeyle duygusal kutuplaşmayı azaltacak güvenilir müdahaleler sunulması da amaçlanacak. Doç. Dr. Aytaç, bu fon ile bir araştırma ekibi kurup birçok ülkede yuvarlak masa toplantıları, anketler ve deneyler düzenleyecek.

Dr. Barış Yıldız'ın lojistiğe odaklanan ilk ERC projesi, çevre dostu çözümleri araştırıyor

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız'ın geleceğin şehir içi lojistik sistemlerini tasarlayıp bunun için gerekli teori, kavram ve modelleri geliştirmeyi amaçladığı araştırması ise ERC'den lojistik alanında hibe alan ilk proje oldu.

Şehir içi lojistiği, bir iş problemi olmaktan ziyade toplumsal bir ihtiyaç olarak tanımlayan GoodMobility, toplumsal faydayı en üst seviyeye çıkaracak yeni ulaşım teknolojilerini ve iş modellerini hayata geçirmek üzere çalışacak. Şehirlerin yenilikçilik kapasitelerini kamu-özel iş birliklerinden de faydalanarak en etkili şekilde değerlendirmeyi öngören bu projeyle şehir sakinlerine hayat kalitelerini artıracak ürün ve hizmetlerin çok daha hızlı, ekonomik ve çevreci bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Dr. Yıldız, ERC desteğiyle yetenekli genç araştırmacılardan oluşan çok disiplinli bir araştırma takımı kurmayı, mega şehir ölçeğinde veri analizinden de faydalanarak kapsamlı saha araştırmaları yürütmeyi ve bu sayede yeni modeller geliştirmeyi amaçlıyor.

Koç Üniversitesi ev sahipliğinde başvurusu kabul edilen Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) araştırmacılarından Dr. Erkan Aydın ve ekibi, INPERSPACE projesiyle "yeni uzay çağında" ihtiyaç haline gelen yüksek verimli ve düşük maliyetli tandem güneş pilleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Uzayın zorlu koşullarında çalışabilecek malzemelerle üretilecek bu güneş pilleri, gerçek uzay koşullarında test edilecek. Proje çıktılarının, son dönemde dünya çapında hız kazanan uzay faaliyetlerinin insanlık yararına daha etkili kullanımına önemli katkılar yapması bekleniyor.

Türkiye'nin fotovoltaik teknolojileri alanında ERC desteği almaya hak kazanan bu ilk projesiyle perovskit yarı iletken malzemelerin başka elektronik aygıtlarda kullanıldığı yeni uygulamaların da önü açılacak. Ayrıca, bu proje ile Dr. Erkan Aydın, yurt dışından başvurarak Türkiye'den bir üniversitenin ev sahipliğinde ERC desteği almaya hak kazanan ilk araştırmacı oldu.