AB'den müzakereler için demokratik ilerleme şartı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuşan Varhelyi, "Katılım müzakereleri şu anda durmuş durumda. Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için demokrasi ve hukukun üstünlüğünü de içeren çok net kriterlerin belirlenmesi gerekiyor" dedi. Hakan Fidan, Brüksel'in katılım müzakerelerinin önüne "siyasi" engeller koyduğunu ifade etti. Fidan, "Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" diye konuştu. Fidan, AB'nin genişleme politikasının, jeopolitik kaygılarla, AB gündemine yerleştiği bir dönemde Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmanın büyük bir stratejik hata olacağının, AB'nin Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülkesi olarak ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.