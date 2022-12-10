AB'den Ukrayna'ya 18 milyar Euro kredi daha

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım sağlamasını içeren paketin kabul edildiğini açıkladı.

10.12.2022 22:21:510
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AB'den Ukrayna'ya 18 milyar Euro kredi daha

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya gelecek yıl 18 milyar avro kredi verilmesini içeren yardım paketine onay verdi. Paketin, Ukrayna'ya finansal destek sağlanmasına yönelik yapısal bir çözüm sunduğuna dikkatin  çekildiği açıklamada, "Ukrayna'ya 2023'te verilecek borç miktarı 18 milyar avro olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kredinin 10 yıl geri ödemesiz olacağına işaret edilerek, kredinin faiz maliyetinin büyük kısmının üye ülkelerce karşılanacağı kaydedildi. Borçlanma garantisinin üye ülkelerce sağlanacağı aktarılan açıklamada, amacın Ukrayna'yı desteklemek olduğunun altı çizildi. Açıklamada, kaynağın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının finansmanı ve kritik altyapının onarımı gibi alanlara yönelik olduğu kaydedildi.

AP tarafından onaylanması gerekiyor

Ukrayna'ya destek, ilk önce 27 AB ülkesinin oy birliğini gerektiren bir yardım paketi olarak tasarlanmıştı. AB'nin bir bütün olarak Ukrayna'ya mali destek sağlamasına ve bunun için ortak biçimde borçlanmasına karşı çıkan Macaristan, her üye ülkenin Ukrayna'ya kendi imkanlarına göre yardım etmesi gerektiğini savunuyordu. Macaristan, bu hafta Ukrayna'ya mali yardım paketini veto etmişti. Macaristan'ın onay vermemesi üzerine diğer ülkeler, paketi AB bütçesi yerine üye ülkelerin garantisini içerecek şekilde yeniden tasarladı. Söz konusu paketin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.


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