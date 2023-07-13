ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan biyoteknoloji şirketine 50 milyon dolarlık yatırım

Nvidia'nın, 50 milyon dolar yatırım haberinin ardından Recursion'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 115'in üzerinde değer kazandı.

13.07.2023 10:04:010
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ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan biyoteknoloji şirketine 50 milyon dolarlık yatırım

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, ilaç keşfi için yapay zeka modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla biyoteknoloji şirketi Recursion'a 50 milyon dolar yatırım yapacak.

Recursion'dan yapılan açıklamada, yapay zeka destekli ilaç keşfi alanında "çığır açan" temel modellerin gelişimini hızlandırmak için Nvidia ile işbirliği yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Nvidia tarafından yeni tedavileri belirlemek ve tasarlamak için yapay zeka destekli modelleri kullanan Recursion'a 50 milyon dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, Recursion'ın yapay zeka modellerini Nvidia'nın bulut platformunda çalıştırmak için 23 bin terabaytı aşan biyolojik ve kimyasal veri kümelerini kullanacağı aktarıldı. Söz konusu yatırım haberinin ardından Recursion'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri yüzde 115'in üzerinde değer kazandı.

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