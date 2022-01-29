Abdülhamit Gül gitti, Bekir Bozdağ geldi

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi. Atama, Anayasa’nın 104 ve 106’ncı maddeleri gereğince yapıldı.







